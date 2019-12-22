Начну я с пояснения, что KODI– это абсолютное легальная и бесплатная программа, существующая за счет добровольных пожертвований, которые можно сделать на официальном сайте, в качестве благодарности. По сути KODI – это проигрыватель фильмов и музыки, похожий на всем известный Windows Media Player, но имеющий более широкий функционал и способный воспроизводить абсолютно все известные форматы аудио, видео и фото. Но, как сказано выше, KODI – непростой проигрыватель, это медиа-сервер. То есть он способен предоставлять доступ к медиа-файлам с любого устройства любым устройствам вашей домашней сети, умеет сам просматривать содержимое расшаренных папок с других устройств и еще много чего. В общем, для понимания давайте лучше смотреть на примерах.

KODI на компьютере

Итак, предположим, что у нас дома есть персональный компьютер (ПК), в котором мы храним наши любимые фильмы. И мы хотим иметь возможность просматривать эти файлы на любом устройстве в нашей домашней сети. Решение похожей задачи я уже описывал в Выпуске 1 и Выпуске 2.

Но там мы получали возможность просматривать все файлы, в смысле все подряд файлы, включая документы, архивы, системные файлы и прочие, а медиа-сервер дает нам возможность просматривать именно мультимедийные файлы, то есть только файлы видео, музыки и фото. Более того, например, Смарт ТВ, работающий на операционной системе Web OS, не имеет возможность просмотра общих папок в сети, так как не поддерживает нужный протокол передачи данных (SMB), но зато он поддерживает протокол DLNA/UPnP (именно так обычно и называется нужный пункт в настройках Смарт ТВ).

И вот как раз медиа-сервер открывает доступ к медиа-файлам именно по этому протоколу. И благодаря DLNA/ UPnP не только Смарт ТВ, но и всевозможные мультимедийные устройства (приставки, проекторы, смартфоны, сетевые хранилища NAS), работающие на различных операционных системах могут обмениваться мультимедийными файлами.

Установка KODI на ПК ничем не отличается от установки любой другой программы. То есть, мы просто скачиваем файл с официального сайта KODI и двойным кликом мышки по нему запускаем установку, которая так же не вызовет никаких трудностей. Если вы обладатель Windows 10, то KODI можно установить через «Магазин».

Установив KODI, первое, что можно сделать после запуска – это выбрать нужный язык. Для этого идем в настройки.

В настройках ищем «InterfaceSettings».

Далее выделяем пункт «Regional» и заходим в раздел «Language».

Выбираем язык.

После смены языка, я предлагаю сразу же изменить уровень настроек. Если посмотрите на картинки выше, то в левом нижнем углу увидите пункт «Standard», который в русском языке стал «Стандартный». И если кликнуть по нему пару раз, мы получим «Экспертный» уровень настроек, благодаря которому откроются все возможные разделы настроек, которые в будущем нам понадобятся.

Но сразу хочу оговориться, что все возможности и особенности настройки KODI мы рассматривать не будем, так как тема у нас все-таки про домашнюю сеть, а не про этот медиа-сервер. Мы с вами рассмотрим основные настройки KODI, которых, на мой взгляд, более чем достаточно. И если вы уже окинули размер этой статьи, то понимаете, что даже настройка основных возможностей – это немалый труд. Теперь, прежде чем дальше делать что-то в KODI, давайте так сказать «подготовим почву».

Для этого нам нужно создать и распределить папки, в которых мы будем хранить наши видео, музыку и фото, то есть, как бы сделаем «каталогизацию».

И вот тут вы сразу столкнетесь с тем, что в отличие от любой другой программы,KODI просто так свернуть нельзя.То есть KODI, как игра, занимает весь экран, что очень неудобно, так как выход и запуск этого медиа-сервера требует некоторое время. Но поделюсь хитростью – нажав клавишу обратного слеша «\» (находится возле «Enter» и «Backspace»), KODI перейдет в оконный режим, и это окно уже можно будет свернуть.

После того как мы свернули KODI, идем в проводник (он же «Мой компьютер»), где нам будут нужны библиотеки, о которых мы так же много говорили в Выпуске 1 и Выпуске 2.

В библиотеке «Видео» нужно создать две папки: Фильмы и Сериалы. Папка Клипы у меня уже была создана.

В эти папки я перемещаю свое видео, то есть полнометражные фильмы и мультфильмы я кладу в папку «Фильмы», а сериалы и мультсериалы в папку «Сериалы» и клипы, соответственно в «Клипы». С фильмами то все просто, а вот сериалы внутри папки «Сериалы» нужно тоже раскидывать по папкам.

Внутри конкретного сериала по сезонам, то есть получается такое вот древо.

Про папку Клипы я расскажу отдельно.

Внутри библиотеки «Изображения» папки создаете полностью на свое усмотрение. Так как под изображениями мы в основном понимаем фотографии, то папки создаются, как правило, исходя из событий. Например, папки «Свадьба», «День рождения», «Поездка в…» думаю, есть абсолютно у всех. В общем, не думаю, что здесь нужны еще какие-то пояснения.

Папки в библиотеке «Музыка» вообще создавать не нужно. Все скачанные песни можно складывать туда без разбору.

После того, как мы создали нужные папки, возвращаемся в KODI, который как мы помним, находится в свернутом состоянии. Нам нужно вернуться на главную страницу, что можно сделать, просто нажимая клавишу «Esc». На главной странице кликаем на «Фильмы».

Далее просто следуем картинкам.

А вот на картинке ниже обратите внимание на пункт в красной рамочке.

Тут нам нужно определить тип видео.

И после того как мы это сделали, возвращаемся в предыдущее окошко, где у нас появился еще один пункт.

Благодаря этому пункту у нас появится описание наших фильмов с логотипами. Поверьте – это очень красиво. Только я рекомендую сменить источник на «Кинопоиск». То есть два раза кликаем на «Выбрать источник сведений» и следуем картинкам ниже.

Выбрали «Кинопоиск и нажали «ОК»

После нужно ответить «Да» на вопрос «обновить содержимое».

При помощи клавиши «Esc» возвращаемся на главный экран и проделываем туже процедуру с сериалами.

Как видно на картинке ниже для сериалов тоже можно выбрать источник сведений, но их там всего два, так что оставьте тот, что предложен по умолчанию и нажимайте «ОК».

На вопрос «обновить содержимое» отвечаем «да» и возвращаемся в начало (клавиша Esc). Теперь давайте добавим «Музыку». Кликаем по соответствующей вкладке.

Попадаем в следующее окно, где нужно кликнуть на вкладку «Файлы».

Затем «Добавить музыку».

Далее уже знакомые шаги, где мы нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем локальный диск «D», только теперь соответственно выбираем папку «Music». Процедура один в один идентична добавлению Фильмов и Сериалов за тем лишь исключением, что в случае с Музыкой нам не нужно будет выбирать источник сведений, как мы делали это, например, для Фильмов (там, где выбирали «Кинопоиск»). Также после нажатия на кнопку «Ок», нам будет задан вопрос об обновлении содержимого, где нужно выбрать «Да» и мы увидим вот такую картину.

Кстати обновление содержимого можно провести, кликнув правой кнопкой мыши на папку добавленного каталога и выбрав пункт «Сканировать в медиатеку».

Так же для обновления данных можно выйти и заново зайти в KODI.

Как вы видите, KODI еще может выключать, перезагружать и переводить компьютер в Спящий режим, что бывает очень удобно. Далее аналогичным образом добавляем «Фото», и чтобы разом обновить все данные, выйти и заново зайти в KODI будет быстрее. Кроме того я бы даже настаивал делать это после добавления библиотеки.

Итак, папки созданы, файлы в них закачены, пути к Библиотекам в KODI указаны, и после перезапуска KODI мы,наконец, увидим плоды наших действий.

Вот такая картинка предстанет перед нами, как только мы наведем мышку на вкладку «Фильмы».

Обратите внимание на кривой логотип. Я специально его оставил в медиатеке, чтобы показать, что такие вот косяки встречаются. С чем связано не знаю. Далее предлагаю самостоятельно покликать по категориям (те, что в красной рамке). Например, по вкладки «Актеры».

Или по вкладке «Названия».

Теперь давайте наведем мышку на вкладку «Сериалы», но сразу скажу, что скачал я только «Эш против зловещих мертвецов» и «Штамм» и то не полностью, поэтому на вкладке сериалы мы видим логотипы только этих двух сериалов.

Но если кликнуть на «Название» в строчке «Категории», то мы увидим следующее.

То есть, даже не смотря на то, что папки у меня пустые, постеры и информация о сериале отображается. А там где есть файлы, будет отображаться и описание каждой серии.

Описание сериалов на английском, потому что в отличие от нашего «Кинопоиска» так выдает информацию тот источник сведений, что мы оставили по умолчанию. Но, даже не смотря на это согласитесь, что все равно получилось красиво.

Теперь давайте заглянем на вкладку «Музыка».

И как мы видим, не смотря на то, что все песни я скинул в одну папку, KODI сам распределяет по исполнителям, жанрам, альбомам и так далее.

Но, к сожалению «не всё коту Масленица», то есть не всегда KODI корректно отображает информацию.

Но если обращаться к вкладке «Исполнители», то там все должно быть правильно, хотя конечно не 100%.

Кстати если сместить курсор мышки к левому краю, то можно изменить вид отображения. По умолчанию там стоит «Широкий список».

А можно выбрать, например, «Стена информации».

Вид отображения так же можно менять и в «Фильмах», и в «Сериалах». Мне больше всего понравился вид «Shift».

В разделе «Фото» я посоветую выбрать вид отображения «Стена».

И я обещал рассказать отдельно про «Клипы», они же Муз. Видео, но, к сожалению, вынужден буду вас огорчить. Что бы понять, в чем проблема, давайте кликнем по соответствующей вкладке.

Тут мы видим, что по задумке, Клипы должны сортироваться по тому же принципу, что и музыка, но этого не случилось. Я скачивал клипы российских и зарубежных исполнителей, разумеется, не забыл добавить папку Музыка и указать тип содержимого, даже источник данных указал, аналогично тому, как мы это делали с фильмами и сериалами, но все равно у меня ничего не получилось. То есть через меню файлы я мог воспроизвести любой клип, но вот именно сортировка по жанру или исполнителю не работала. Я думаю, что причина, скорее всего в том, что источник данных для Муз. видео на момент написания этой статьи не функционировал (такое, кстати, бывает с «Кинопоиском», и в качестве альтернативы используйте источник «TheMovieDatabase»). В общем, если интересно попробуйте сами, а мы двигаемся дальше.

KODI на Android

Так как KODI и его настройки на любой операционной системе одинаковы, то в этом разделе мы просто рассмотрим некоторые особенности и сравним целесообразность использования KODI с другими программами, которых в отличие от Windows очень много разработано под операционную систему Android.

Если мы говорим об Android, то подразумеваем ТВ-приставку или планшет, которые имеет один большой недостаток по сравнению с ПК, а именно малое количество внутренней памяти, самое больше, по-моему, 64 Гб, но это сущие гроши для домашней медиатеки, когда один фильм в формате FullHD занимает приблизительно 10 Гб. К слову, у меня только фотографий более чем на 100 Гб. Да к приставке можно подключить внешний USB-диск, но использование внешнего накопителя на операционной системе Android может быть сопряжено с рядом трудностей.

Так, например, на некоторых приставках или планшетах (без получения Root доступа) невозможно ничего закачать ни на USB-диск, ни на SD-карту. К тому же для файлов более 4 Гб нужно, что бы ваш USB-HDD был отформатирован в NTFS, с которой Android «не очень близко дружит». К тому же использование USB-диска с планшетом во многих случаях невозможно технически, а SD-карты тоже не могут похвастаться большими объемами.

Для решения этой проблемы многие хранят медиатеку на ПК или NAS (кратко: сетевое устройство хранения данных), а вот о способах ее просмотра мы и поговорим далее.

KODI бесплатно устанавливается из Google Play, так что с этим проблем не будет. Настройка языка один в один, как и на Windows. И вообще внешний вид полностью одинаковый. Настройки отличаются только тем, что вместо локального диска мы будем выбирать сетевое устройство.

Для начала вспоминаем, как мы это делали на ПК, то есть кликали на вкладку «Фильмы», там «Добавить видео», потом «Обзор».

А вот дальше нам нужен пункт «Сеть Windows (SMB)»

В нем мы увидим вот такое окошко.

Оно на всех версиях Windows будет называться WORKGROUP (если вы это не изменили это в настройках на ПК). Далее мы увидим наши домашние ПК (у меня как вы помните из предыдущих выпусков их два), на которых рассшарены папки.

Сейчас я сижу и пишу эту инструкцию за MAIN-PC, поэтому тапаю по нему и попадаю в окно авторизации, где нужно ввести мои логин и пароль от учетной записи Windows, о которых мы подробно говорили в Выпуске 2. Не забываем «Запомнить путь».

После ввода логина и пароля мы увидим расшареный и уже знакомый нам диск «D»,

на котором лежат те же самые папки, и мы выбираем папку «Videos».

Далее «тапаем» на папку «Фильмы» и нажимаем «ОК».

Потом еще раз нажимаем «ОК» в так же знакомом окне.

После чего мы выбираем тип содержимого, указываем источник данных («Кинопоиск») и на вопрос обновить содержимое, отвечаем «да». В общем, кроме указания сетевого пути добавление каталогов ничем не отличается от подобной процедуры в Windows. Соответственно, проблем с Сериалами, Музыкой и Фото тоже возникнуть не должно.

Важное примечание: если вы читали предыдущий выпуск и настроили себе дома ручную маршрутизацию, то я рекомендую в адресе к источнику название компьютера (в моем случае MAIN-PC) заменить на его сетевой адрес. И путь у нас будет выглядеть вот так smb://192.168.0.102/D/Videos/Фильмы.

С сериалами и фото поступаем аналогично. Так надежнее, ибо несколько раз доступ к папкам на ПК у меня отваливался, если я оставлял, как есть (smb://MAIN-PC/D/Videos/Фильмы), а с указанием адреса ни разу. А если у вас NAS, то доступ к нему, скорее всего, будет осуществляться по протоколу FTP, куда необходимо вбивать только сетевой адрес, который может измениться, если не настроена ручная маршрутизация или не зарезервированы IP-адреса. Вот вам один из плюсов ручной настройки сети.

Еще одно примечание: если вы используете KODI на планшете, то я рекомендую сменить обложку. Делается это там же, где мы выбирали язык, то есть в меню настроек интерфейса (самое начало этой инструкции), только теперь соответственно ищем пункт «Обложка» и из двух предложенных вариантов выбираем «Estouchy».

Доступ к медиатеке

И вот, наконец, мы приближаемся к самому интересному. Конечно создание библиотек с красивыми картинками и описаниями – это отлично, но, по-моему, не самое главное и, по сути, является просто настройкой KODI как плеера. А вот далее мы рассмотрим настройку KODI как медиа-сервера. Для этого идем в меню настроек и ищем пункт «Сервисные настройки», который так же может называться «Службы» (зависит от выбранной обложки коих на самом деле много).

В разделе «Общие» придумываем «Имя устройства». Это необязательно если у вас только одно устройство (ПК или приставка), где будет установлен KODI.

Пробуем включить «Zeroconf» и видим, что не получается.

Но там же видим и подсказку, что нужно установить некую службу «Apple Bonjour», которую можно скачать на сайте поддержки Apple или скопировав эту ссылку https://support.apple.com/kb/dl999?locale=ru_RU в адресную строку браузера. Кстати в android версии пункта «Zeroconf» нет, а для чего он нужен, я скажу чуть позже.

Далее идем в раздел «Управление» и делаем как на картинке ниже.

Затем в разделе "UPnP/DLNA включаем все.

Включаем поддержку AirPlay, которая не запустится без включенной службы «Zeroconf».

А сама поддержка Air Play нужна для работы KODI с устройствами Apple.

Настраивать или нет «Погода» смотрите сами. И на этом шаге я с радостью объявляю, что базовая настройка «KODI» завершена. Теперь при запущенном «KODI» мы можем на Смарт-ТВ с легкостью просматривать видео или слушать музыку, хранящиеся на ПК. Но так как телевизоры у всех разные, то описать то, что нужно сделать невозможно. Но если вы помните, то в начале этой инструкции я говорил, что в телевизоре нужно искать пункт DLNA/UPnP. К сожалению, просматривать фото несколько сложнее, но об этом мы поговорим несколько позже.

Управление и трансляция

Если вы немного изучили «KODI», то прекрасно понимаете, что все что я тут понаписал – далеко не все возможности «KODI». Особенно я думаю, вас мог заинтересовать пункт «Дополнения». Что бы легче понять, зачем этот пункт нужен, я в качестве примера упомяну всем известный сайт «YouTube» и мобильное приложение «YouTube» на смартфонах и планшетах, которое, как вы понимаете, просто является удобной оболочкой сайта. Еще в качестве примеров можно привести приложения «Facebook» и «В контакте».

Так вот, дополнения в «KODI» – это своего рода такое же приложение для видео (или музыки) содержащих ресурсов. Но те, что представлены в самом «KODI» зачастую вам будут не интересны. Но представьте себе, что существуют сторонние дополнения, которые позволяют нам просматривать содержимое, например, с сайта LostFilm. Да, звучит заманчиво, но есть некоторые трудности с установкой и тем, что эти дополнения рано или поздно перестают функционировать.

В общем, я считаю, что все эти дополнения – пустая трата времени, и далее я расскажу о том, как я просматриваю видео с сайтов на «KODI». Но для начала давайте все же вернемся к управлению, ибо управление в некоторых случаях очень тесно связано с трансляцией, которая и заменяет дополнения.

Для обладателей Android смартфонов в «Google play» доступна установка приложения «Yatse».

Это программа превратит ваш смартфон в пульт управления, причем,по моему мнению, гораздо удобнее и функциональней чем любой пульт или Air Mouse, но судите сами.

Установили приложение,но прежде чем его открыть, запустите «KODI» на ПК (или приставке). Открывайте «Yatse» и в стартовом окне «тапайте» на «Начало» в правом нижнем углу.

Следующий шаг нам сейчас не интересен, так как если вы читаете эту статью, то приложение «Yatse» вы, скорее всего, устанавливаете впервые, но, тем не менее, отметьте себе, что настройки можно сохранять в «Облаке» и «тапните» на«Готово».

В следующем окне мы увидим как «Yatse» ищет «KODI».

Но, к сожалению, почти всегда НЕ НАХОДИТ.

А еще может выдать сообщение, что в этом виноват ваш роутер или «файрвол» (защитник в Windows). Но не стоит унывать, ибо мы просто добавим хост «KODI» руками, так что просто «тапаем» «Далее» и видим страничку, где нам предлагается указать IP-адрес хоста (то есть IP-адрес ПК или приставки, где у нас установлен «KODI») и порт веб-сервера.

И вот тут стоит сделать небольшое отступление и еще раз напомнить, что стоит прочитать предыдущий выпуск о ручной настройке маршрутизации, из которого вы узнаете, какой IP-адрес вам следует указать. Более того, как я уже выше писал, вы должны прекрасно понимать, что если у вас IP-адреса не зафиксированы, то в один прекрасный момент, ваш роутер возьмет и сменит IP ваших устройств. Как правило, самой вероятной причиной может быть отключение роутера от розетки. И если такое случится, то «Yatse» придется настраивать заново. Это, кстати, касается и доступа к расшаренным папкам с планшета или смартфона, о чем мы говорили в Выпуске 1. Ведь после того как «ES проводник» находит компьютеры с расшаренными папками в нашей домашней сети, он запоминает их текущий IP, и если IP изменился, то придется удалять найденные компьютеры и заново сканировать.Короче постоянные IP в домашней сети «Musthave».

Но вернемся к «Yatse», где мы должны внести IP-адрес (в моем случае это IP-адрес моего MAIN-PC 192.168.0.102) и порт 8080, который как вы помните, мы оставили неизменным в настройках KODI (9 картинок выше).

Если все хорошо, то после «тапаем» на «ДОБАВИТЬ ХОСТ», и нам должно быть предложено, указать «Имя пользователя» и «пароль», которые я просил вас запомнить 9… нет уже 10, картинок выше.

Вводим их и еще раз «тапаем» на «ДОБАВИТЬ ХОСТ». Ждем соединения.

После соединения первым делом обратите внимание на левую часть экрана, где мы можем видеть отображение наших библиотек, которые настраивали на ПК (или приставке).

Под библиотеками обратите внимание на пункт «Файлы/плейлисты». Он нужен для управления видео, которое не может быть расценено как фильмы или сериалы. Это может быть семейное видео, какие-нибудь видео-курсы или даже малоизвестные сериалы. Но их благо мы смотрим очень мало, а с подавляющим большинством все в порядке.

Что не говори, а пульт управления получился очень красивым, а если перевернуть смартфон в портретный режим, то еще и описание появляется.

Весь остальной функционал управления интуитивно понятен и схож с обычным пультом управления. Думаю, что разобраться не составит труда. Запустить воспроизведение нужного фильма или сериала тоже не должно составить проблем, так что на этой ноте давайте перейдем к трансляции.

Начнем, наверное, с трансляции файлов, которые могут храниться в памяти смартфона (планшета). Открываем «Yatse»и свайпом слева-направо, в левой части экрана, вызываем уже знакомое меню, но в этот раз нас интересует другой пункт. «Тапаем» по «Kodi».

Выбираем локальное устройство.

И «тапаем» на «Файлы/плейлисты».

«Yatse» без труда видит папки, где у нас лежат файлы видео, аудио и фото (Gifs-ки кстати тоже), даже если эти папки находятся на SD карте смартфона (планшета). Если же по какой-то причине нужной папки нет, то можно воспользоваться пунктом «Просмотр папок».

Открываем нужную папку, но прежде чем «тапнуть» по файлу, нам нужно в правом верхнем углу выбрать медиа-центр,

на котором будет открыто воспроизведение, хотя возможно, что он у вас уже будет выбран, так как при первом воспроизведении «Yatse» должен был это спросить. Но в любом случае запомните, что именно в этом меню можно выбирать, где воспроизводить, на локальном устройстве (то есть на планшете или смартфоне) или медиа-центре (то есть на ПК или Android приставке).

После того как мы выбрали, где воспроизводить, уже можно «тапнуть» по выбранному файлу, и видео (или аудио, или фото) откроется на экране устройства, где у нас стоит «KODI». Как вы, наверное, уже поняли, если для воспроизведения выбрать локальное устройство,

то воспроизведение будет открываться на нашем гаджете.

То есть такая вот взаимная трансляция. Но тут позвольте сделать небольшое отступление. Для просмотра мультимедийных файлов, хранящихся на ПК, я все же рекомендую установить «KODI» на ваш смартфон или планшет, что так же можно сделать бесплатно через Google Play. Это обусловлено тремя причинами: 1) как вы уже могли убедиться, это просто красиво; 2) «KODI» будет отмечать просмотренные файлы и запоминать позицию недосмотренных; 3) в случае если вы не хотите или не можете настроить ручную маршрутизацию, и ваш роутер рано или сменить IP адреса, вы можете добавлять каталоги при помощи протокола DLNA/UPNP.

Только учтите, что для этого «KODI» на ПК должен быть запущен.

И позвольте сделать еще одно отступление. Чуть ранее я обещал рассказать о просмотре фото, хранящихся на ПК, на экране «Смарт ТВ». Так вот, если при запущенном «KODI», на» Смарт ТВ» открыть меню «DLNA/UPnP», то «Смарт ТВ» без всяких манипуляций, должен увидеть созданные нами каталоги с видео и музыкой, а вот каталог с фото, по неизвестной мне причине, не увидит. И чтобы отобразить фото на экране «Смарт ТВ» мы можем воспользоваться нашим Android-смартфоном, на который мы установили «Yatse». И если помните, я совсем недавно рассказывал про пункт «Файлы/плейлисты», который нужен для управления материалами, которые не могут быть расценены как фильмы или сериалы.

В этом же меню у нас есть доступ к каталогу с фото, и что бы «перекинуть» фото на экран «Смарт ТВ», там, где мы выбираем устройство для воспроизведения (2 и 3 картинки выше), должен также появиться и наш «Смарт ТВ» если на нем открыто меню «DLNA/UPnP». И дальше мы просто «тапаем» по фото на экране смартфона, а изображение выводится на экране ТВ».

Все это конечно здорово, но я думаю, что вам будет более интересна трансляция из интернета! Вот представьте себе, что вы лежите на диване и думаете, а что бы мне посмотреть?! В наше время продвинутого интернета этот выбор просто огромен, но, как я и сказал, вы же лежите на диване, а не сидите за компьютером. Кто-то может сказать, что у него есть «Смарт-ТВ», в котором есть встроенные кинотеатры («IVI», «Megogo») и браузер. Да, все это так, но поверьте, что выбор, который могут дать некоторые сайты в несколько раз больше чем«IVI» или «Megogo» (хотя последний, в общем-то, неплохой кинотеатр).

А просмотр видео с сайтов через браузер в Смарт-ТВ, далеко не всегда возможен, например, потому что формат этого видео может не поддерживаться. Да и в любом случае согласитесь, что на экране ТВ, хоть и большом, но стоящим в паре метрах (а то и больше) от вас, выбирать, что посмотреть (читать описание, например) менее удобно, чем делать это на экране смартфона или планшета под рукой, с которых в пару кликов мы транслируем изображение в «KODI».

Для трансляции из интернета существуют два способа. Первый - это установить приложение-кинотеатр, например, тот же «Megogo», который является официальным и доступен в «GooglePlay».

Разумеется выбор бесплатных материалов в нем ограничен, но для того чтобы показать как транслировать он-лайн видео, он очень даже сгодится. Конечно, есть бесплатные неофициальные приложения-кинотеатры, где выбор больше, и если кому интересно узнать о них, то спрашивайте в комментариях. А мы пока вернёмся к «Megogo», в настройках которого, нужно указать, что бы воспроизведение шло на сторонних плеерах.

Подобная возможность по идее должна быть в любом приложении-кинотеатре. Есть она и во всем известном приложение «YouTube», но об этом чуть позже. Пункт «Плеер. Выберите плеер, используемый по умолчанию.» лучше не трогайте, так как если захотите что-то посмотреть на самом гаджете, то придётся опять идти в настройки и отключать возможность воспроизведения сторонним плеером.

Далее выбираем, что смотреть.

И получаем выбор, чем воспроизводить, где нас интересует пункт «воспроизвести на «медиацентре».

Опять же по упомянутой ранее причине предлагаю выбирать «Только сейчас». После чего выйдет еще одно окошко, где уже нужно выбрать «Всегда».

Если все удачно, то видео откроется на нашем ПК (или приставке), воспроизведением которого (громче – тише, пауза – плей и что очень удобно перемотка!!!) мы можем управлять, свернув «Megogo» и открыв «Yatse».

Трансляция из приложения «YouTube» осуществляется гораздо проще. Для этого нам просто нужно выбрать интересующее видео и «тапнуть» на стрелочку в правом верхнем углу видео.

Нам откроется вот такое вот окошко,

где мы выбираем приложение «Yatse- Воспроизвести на медиацентре». Но должен упомянуть, что в случае с приложением «YouTube» такой способ работает не всех смартфонах или планшетах. С чем это связано я не знаю, но в качестве решения я предлагаю познакомиться с приложением «Web Video Caster», который можно бесплатно установить из «Google play».

«Web Video Caster» по сути, является браузером, который умеет как бы кешировать видео с сайтов и по протоколу DLNA/UPnP или Miracast передавать трансляцию на «KODI», Смарт-ТВ, Chromecast и приставки Apple TV. Настройки, в общем-то, простые. После первого запуска и прочтения ознакомительной информации о возможностях приложения соглашаемся на предложение зарегистрировать «Web Video Caster» в качестве браузера.

К примеру, это может быть полезным, когда вы открываете ссылку на видео, которую вам прислали на почту или в «WhatsApp». И если «Web Video Caster» зарегистрирован в качестве браузера, то «тапая» по этой ссылке вы сможете его выбрать и транслировать видео.

Следующее, что нам нужно – это соединиться с «KODI», запущенном на ПК.

По умолчанию «Web Video Caster» настроен на поиск устройств «Chromecast», так что не удивляйтесь сообщению о том, что наш «KODI» не найден и просто «тапните» на шестеренку.

В открывшемся окне мы выберем протокол «DLNA» и нажмем.

После чего вернемся в предыдущее окно, где через несколько секунд увидим наше потоковое устройство, то есть ПК с запущенным «KODI», и нам останется только «тапнуть» по нему.

Собственно с настройками «Web Video Caster» мы закончили. Далее в адресную строку вбиваем адрес нужного сайта и ищем нужное видео. Сайты, разумеется, можно добавлять в закладки.

Кстати ранее я писал, что трансляция из приложения «Youtube» на некоторых гаджетах не работает, и в качестве решения я предложил транслировать не из приложения, а с сайта «Youtube», который мы можем открыть в «Web Video Caster». Но лично мне сайт «Youtube» не нравится, к тому же далеко не всегда есть нужное даже из простых общедоступных сериалов, поэтому вместо сайта «Youtube» я открываю главную страницу «Яндекса», «тапаю» на вкладку «Видео» и передо мной тот же контент, что на «Youtube».

Более того, «Яндекс» собирает видео со всех возможных источников: Вконтакте, Видео Mail.ru, Одноклассники, Rutube и др. То есть почти всегда вы найдете, то, что ищете. И даже более – если например, забить в поиск «Секретные материалы», то обратите внимание на удобную навигацию по сезонам и сериям.

Далее для трансляции нам нужно выбрать конкретную серию и вверху слева «табнуть» на кружок со значком «плей».

После чего откроется вот такое окно, в котором отображается список видео, которое «Web Video Caster» как бы подцепил с этой страницы сайта.

Плохо то, что в этом списке хранятся и файлы, которые мы транслировали ранее, и могут даже затисаться какие-нибудь рекламные ролики, которые, кстати, иногда надо просмотреть на гаджете, чтоб получить доступ к нужному видео. В данном примере нам нужные верхние два файла. А два их потому, что выбранная мною серия доступна для просмотра в двух вариантах качества. В общем, по началу можно запутаться с выбором транслируемого видео. После выбора должна начаться трансляция на ПК, а на гаджете откроется окно управления.

Следует упомянуть, что приложением «Web Video Caster» я пользуюсь не очень часто. Оно как запасной аэродром для тех случаев, когда не работают приложения он-лайн кинотеатров, о которых я обещал рассказать в комментариях.

Ну что ж, на этой ноте давайте подведем итоги. Статья получилась просто огромная, но лишь потому, что я пытался детально, не упуская ни одного шага, описать основные настройки и возможности «KODI». Это может показаться сложным и, сталкиваясь впервые, времени придется потратить много, хотя более-менее уверенному пользователю ПК будет достаточно просто посмотреть приложенные картинки, чтобы разобраться в настройках. Но, невзирая на все минусы, согласитесь, что «KODI» - это красиво и удобно.

14 июня 2017 15:16

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